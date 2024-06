„Rhenania Salingia“ in Düsseldorf Protestaktion gegen Burschenschaft und Anwalt der rechten Szene

Zu einem burschenschaftlichen Abend hat die Düsseldorfer Studentenverbindung „Rhenania Salingia“ einen bekannten Anwalt eingeladen: Björn Clemens, der eine Kanzlei in Flingern betreibt, hat als Strafverteidiger von Rechtsextremisten Bekanntheit erlangt. Am 19. Juni soll er im Verbindungshaus in Bilk einen Vortrag zu einem möglichen AfD-Verbot halten.