Posse in Düsseldorf Schadensbegrenzung nach versehentlichem Abriss der Protestwand gegen rechts

Die Ausstellung der Protest-Plakate am Rheinufer soll eine Fortsetzung finden. Am Dienstag hatten Mitarbeiter des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) die Ausstellung am Unteren Rheinwerft entsorgen lassen, da dies grundsätzlich bei politischen Äußerungen im Umfeld der Staatskanzlei erfolgen soll. Nicht bekannt war den Einsatzkräften allerdings, dass es für die Galerie der Botschaften gegen menschenverachtende Politik und für Demokratie eine Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde gab. Viele Bürger hatten sich beteiligt und ihre für die Großdemonstration am 27. Januar mit 100.000 Teilnehmern gefertigten Plakate am Sonntag zum Rhein gebracht.