Lützerath-Erhalt Protest vor Grünenzentrale in Düsseldorf gegen Braunkohleabbau

Vor der Grünenzentrale in der Oststraße hat ein Bündnis verschiedener Organisationen am Dienstagmittag eine Vierteltonne Braunkohle abgeladen. Gemeinsam mit rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sie so ihre Kritik an der Grünen-Politik im Bezug auf den Braunkohleabbau bei Lützerath geäußert. Mehrere Polizisten sicherten den Eingang zur Grünenzentrale ab, weitere die Kundgebung zur Straße hin und am Bürgersteig.