„We are Europe“ demonstriert in Düsseldorf Protest gegen Russlandgeschäft der Metro mit zerschossenem Rettungswagen

Düsseldorf · Der Verein „We are Europe“ hat am Montag ein ukrainisches Rettungsfahrzeug vor der Zentrale der Metro in Düsseldorf geparkt. Wie reagiert der Konzern?

06.09.2023, 10:34 Uhr

Krankenwagen aus der ukrainischen Stadt Derhatschi bei Charkiw: Dort wurde das Fahrzeug von einer russischen Granate getroffen. Foto: We are Europe

Ein Kastenwagen mit Einschusslöchern, direkt daneben ein Banner: „Metro raus aus Russland!“ Mit dieser Aktion hat der Düsseldorfer Verein „We are Europe“ am Montag vor der Metro-Zentrale an der Schlüterstraße gegen das Geschäftsgebaren des Großhandelskonzerns protestiert.