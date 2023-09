E-Mobilität in Düsseldorf Der Protest gegen das Ladesäulen-Monopol der Stadtwerke

Das E-Auto an einer Straße parken und aufladen, das geht in Düsseldorf nur bei einem einzigen Unternehmen: Die Stadtwerke haben mit ihren grünen Ladestationen ein Monopol im öffentlichen Raum. Private Anbieter gibt es in der Landeshauptstadt nur an Autohäusern und Tankstellen, auf Supermarkt-Parkplätzen und Firmen-Geländen. Warum eigentlich?