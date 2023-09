„Kein Werben fürs Sterben“ Protest bei Rathaus-Besuch von Prinz Harry geplant

Düsseldorfer Aktivisten planen für Samstag eine Protestaktion, die sich an die Veranstalter der Invictus Games richtet. Unter dem Motto „Kein Werben fürs Sterben“ wollen sie eine Kundgebung vor dem Rathaus organisieren. Zur gleichen Zeit tragen sich dort Prinz Harry und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in das Goldene Buch der Stadt ein. Anlass ist die Eröffnung des Sportfestivals, an dem kriegsversehrte Soldaten und Mitarbeiter von Polizei sowie Feuerwehr teilnehmen.