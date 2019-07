Düsseldorf-Pempelfort : Protest gegen Hundekot auf dem Löwenspielplatz

Düsseldorf Die Wiese am Löwenspielplatz wird häufig zum Hundeklo. Kinder und Eltern wollen, dass sie eindeutig gekennzeichnet wird: Hunde müssen draußen bleiben.

Das wurmte die Betroffenen so sehr, dass sie sich jetzt mit einem Bürgerantrag an die Bezirksvertretung 1 wandten. Ihnen geht es zum einen darum, eine eindeutige Kennzeichnung der Fläche als „Spielwiese“ vorzunehmen und Schilder mit Hinweisen wie „Hunde verboten“ aufzustellen. Darüber hinaus könnte in diesem Zusammenhang gleich auch das in die Jahre gekommene Spielplatzschild erneuert werden.