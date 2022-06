Vor dem Düsseldorfer Landtag : Protest gegen geplantes Abschiebegefängnis

Düsseldorf Bei der Wahl von Hendrik Wüst zum NRW-Regierungschef demonstrierten Aktivisten vor dem Landtag. Sie hoffen, dass die Grünen die neue Einrichtung verhindern.

(ujr) Die Grünen an der Landesregierung – darauf setzen Menschen, die sich gegen die Abschiebepraxis in NRW einsetzen. „Eine kleine Hoffnung haben wir, dass das geplante Abschiebegefängnis am Flughafen doch nicht kommt“, sagt Regine Heider. Sie ist bei der Flüchtlingsinitiative „Stay“ beschäftigt und steht am Dienstagmittag für das Bündnis „Abschiebegefängnis verhindern - in Düsseldorf und überall" vor dem Landtag, während die erneute Wahl von Hendrik Wüst (CDU) zum Ministerpräsidenten vonstatten geht.