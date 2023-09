Demo in Düsseldorf Protest gegen das Russlandgeschäft der Metro mit zerschossenem Rettungswagen

Seitdem dient es als Demonstrations-Objekt in westlicheren Ländern. Zuerst kam es in die litauische Hauptstadt Vilnius, danach machte es Station auf verschiedenen Protestaktionen in Deutschland. „Vor vier Wochen haben wir dann Interesse angemeldet“, sagt Jens Baganz. Ein Autovermieter stellte und bezahlte die Zugmaschine, so kam der Krankentransporter in die Landeshauptstadt. Am vergangenen Wochenende stellte sich der Verein damit für eine Spendenaktion auf die Bolker Straße, am Montag dann vor die Metro. Nächster Stopp sind andere Städte in NRW.