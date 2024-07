Bauen in Düsseldorf Protest gegen Bebauung in Hamm hält an

Um diesen „eklatanten Unterschied“ deutlich zu machen, hat die Bürgerinitiative „Rettet Hamm für Düsseldorf“ nun auch eine 3D-visualisierte Animation der möglichen Baufelder (basierend auf den aktuell vorliegenden Plänen der Verwaltung) erstellt. Dabei sei das bekannte „Fischhaus“ in Hamm (Auf der Böck 24) neben den größten geplanten Neubau im Planungsgebiet in 3D dargestellt worden, um so den massiven Höhenunterschied besser zu verdeutlichen. Es soll „die enorme Diskrepanz zwischen den Bürgerwünschen und den Planungen der Verwaltung“ visualisieren. „Auch wenn einige Gebäude in der späteren Planungsphase voraussichtlich noch aufgeteilt werden, wird sich der Gesamteindruck dadurch kaum ändern“, erklären Michael Schriefers, Helmut Hafemann und Franz Josef Medam, die als Sprecher der Initiative auftreten.