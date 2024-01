Demonstration in Düsseldorf Protest-Fahrt der Landwirte startet am Messeparkplatz

Das Ziel der Bauern war ursprünglich Köln, dort wollten sie an einer weiteren Demo teilnehmen. Mittlerweile sei man aber in Absprache mit der Polizei von diesem Vorhaben abgerückt, erklärte Landwirt Christoph Sonnen, der den Protest in Düsseldorf organisiert. Der Umzug in Köln starte ebenfalls früh und hätte deshalb nicht mehr rechtzeitig erreicht werden können. Sonnen wird am frühen Montagmorgen in Richtung Messeparkplatz aufbrechen. Beteiligt sind Landwirte aus weiteren Städten, darunter Duisburg, Essen, Velbert, Hilden und Mettmann.