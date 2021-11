Museum in Düsseldorf : Projekt des Kunstpalasts ist ein Erfolg

Museum in Düsseldorf

Düsseldorf Von wegen verstaubt und langweilig: Museum kann auch anders sein. Das will das Museum Kunstpalast in Düsseldorf mit einem neuen Projekt zeigen – mit Erfolg. Zum ersten Termin kamen rund 350 Menschen.

Mit „Dein Kunstpalast – Museum für alle“ geht das Kulturinstitut ungewöhnliche Wege, um ein neues Publikum für einen Museumsbesuch zu begeistern. Nun folgten rund 350 Düsseldorfer der Einladung und waren begeistert. Von wegen verstaubt und langweilig: Museum kann auch anders. Der Kunstpalast gehört zu den Häusern, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Museum neu zu denken. Neben alten Meistern stehen auch schon mal Auto-Klassiker in den heiligen Hallen oder Claudia Schiffer lässt in einer Ausstellung die Ära der Supermodels Revue passieren. Doch trotz populärer Themen, es gibt sie, die Menschen, die niemals einen Fuß in ein Museum setzen würden. Nicht, weil sie für Kunst und Kultur nichts übrig hätten, sondern weil sie vielleicht tatsächlich glauben, dass die dort gezeigte Kunst verstaubt und langweilig sei.