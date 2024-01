Musik in Düsseldorf Schloss-Konzerte Eller: Von Jazz über Tango bis Blues

„Für mich soll’s rote Rosen regnen“ ist eine Hommage an Hildegard Knef. Sängerin Barbara Kleyboldt wird am 23. Juni von Niclas Floer am Klavier begleitet. Der Tango steht am 14. Juli im Mittelpunkt der Schloss-Konzerte: Ping Pong Rouge bestehen aus Geiger Hans-Christian Jaenicke und Akkordeon-Virtuose Goran Lazarevic. „Bonjour Kathrin goes Varieté“ lautet der Titel der Hommage an Catherina Valente am 25. August: Claudia Schill, Michael Walta und Ekky Meister lassen ganz Paris von der Liebe träumen. „The best of Rhythm an Blues“ interpretiert die Band Mind The Gap am 29. September. Herzlich gelacht werden darf am 27. Oktober, wenn Dirk Maiwald an Heinz Erhardt und seine Freunde erinnert. Zum Abschluss gibt es dann am 18. Dezember wieder eine feierliches Weihnachts-Konzert im Prinzensaal.