Hängepartie in Düsseldorf Professur von Dieter Falk ein letztes Mal gerettet

„Falk ist ein international anerkannter Profi und holt erfolgreiche Musiker in seine Veranstaltungen. Er zeigt angehenden Musikern, wie sie sich in der Musikwelt etablieren können“, sagt Rometsch. Auch Leander ist froh, „den bei Studenten und Professoren gleichermaßen geschätzten und beliebten Dieter Falk weiter an der RSH zu haben“. Falk selbst hatte zuletzt erklärt, er wolle seine Professur gerne ordentlich zu Ende bringen. Dies ist nun möglich.