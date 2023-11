Abschied von Herbert Anton Der begnadete Redner der Heine-Universität

Worauf kommt’s denn an im Leben? Wie sind Dichter und Denker mit Sein und Zeit, Liebe und Tod umgegangen? Herbert Anton, der geniale Redner, ließ dazu immer wieder Anregungen oder Einsichten hören, er führte seine Vorlesungen geradezu darauf hin und ließ die schönsten Erkenntnisse gerne in poetischen Texten, Gleichnissen oder Analogien aufscheinen, damit die Zuhörer ihre eigenen Schlüsse daraus zögen. Er sagte von sich selbst, er habe seine Existenz ohne Literatur nicht verstehen können, und davon ließ er den ganzen Saal profitieren. So war es über den reinen Lehrbetrieb der Heinrich-Heine-Universität (HHU) hinaus von Gewinn und ein Genuss, diesem Professor zuzuhören. Deswegen kamen nicht nur Germanisten, sondern viele Studierende der anderen Fächer und Menschen, die gar nicht an der Hochschule eingeschrieben waren, zu seinen berühmten Freitagsvorlesungen im größten Hörsaal der Philosophischen Fakultät.