Kartellamt muss noch zustimmen Procar will BMW-Brandenburg kaufen

Procar wurde 1989 in Bottrop gegründet und wächst seitdem unaufhaltsam durch Zukäufe. Firmensitz ist in Velbert, damit würde bei einer Übernahme des Düsseldorfer Autohauses in die Stadtkasse weniger Gewerbesteuer fließen. Filialen gibt es bereits im Ruhrgebiet, im Bergischen Land sowie gleich vier in Köln. Inzwischen, so heißt es auf der firmeneigenen Webseite, hat man 21 Standorte in NRW mit 1200 Mitarbeitern und einen jährlichen Fahrzeugabsatz von etwa 20.000 Fahrzeugen und etwa 195.000 Servicedurchgängen für die Marken BMW und Mini.