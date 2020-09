Kommunalwahl in Düsseldorf : Probleme bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen

Eine Frau macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Nicht alle beantragten Briefwahlunterlagen sind bei den Wählern auch angekommen. Der Stadt sind rund 900 Fälle gemeldet worden, bei denen die Bürger auf ihre Unterlagen noch warten. Probleme bei der Zustellung soll es vor allem in der Altstadt, Wersten und Urdenbach geben.

Von den insgesamt 471.254 Wahlberechtigten für die Kommunalwahlen am 13. September haben rund 122.000 Menschen die Briefwahl beantragt. Etwa 70.000 davon gaben ihre Stimme bereits ab. Wegen des immensen Briefwahlaufkommens und der damit verbundenen aufwendigen Logistik bei der Stadt und den Postdienstleistern kam es in mehreren Fällen nun dazu, dass die beantragten Briefwahlunterlagen noch nicht bei den Wahlberechtigten angekommen sind. Dem Wahlleiter der Stadt, Christian Zaum, ist das Problem bekannt. „Es gibt einzelne Schwerpunkte in der Altstadt, Wersten und Urdenbach. Insgesamt rund 900 Fälle wurden uns gemeldet“, sagt Zaum.

Der Wahlleiter betont, dass es „nicht am Amt liegt“, sondern ein Problem der Deutschen Post sei. Bürger, die immer noch auf ihre Unterlagen warten, sollen sich schnellstmöglich bei der Stadt melden und erhalten gegen eine eidesstattliche Versicherung neue Briefwahlunterlagen. Wer einmal die Briefwahl beantragt hat, hat keine Chance, am Sonntag an der Urne seine Stimme abzugeben. Deshalb rät das Amt für Statistik und Wahlen dringend, die Briefwahlunterlagen nicht mehr online oder postalisch zu beantragen, sondern persönlich vorzusprechen. Das Amt hat bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nicht erhaltene Briefwahlunterlagen können auch noch am Samstag, 12. September, bis 12 Uhr beim Amt für Statistik und Wahlen gegen schriftliche Erklärung ersetzt werden.

Wer seine Unterlagen zugestellt bekommen hat, sollte auch nicht mehr zu lange warten, den Brief zurückzuschicken. Alle Wahlbriefumschläge müssen am Wahltag bis spätestens 16 Uhr eingegangen sein, später eingehende Wahlbriefe werden bei der Wahl nicht berücksichtigt.