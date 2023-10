Vom Hauptbahnhof nach Oberbilk Pro-palästinensische Demo am Samstag in Düsseldorf angekündigt

Deutlich geäußert hat sich dazu Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller am Freitagmorgen am Rande eines Pressetermins im Gespräch mit unserer Redaktion. „In der derzeitigen Situation ist eine pro-palästinensische Demonstration eine unerwünschte Provokation. Das Gebot der Stunde ist Solidarität mit Israel und sonst nichts. Völlig unerträglich wäre es, wenn der Terror der Hamas in irgendeiner Form gerechtfertigt oder relativiert würde.“