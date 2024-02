Proteste in Düsseldorf Pro-Palästina-Demos schrumpfen, aber halten an

Hinter den Demos stünden zwei Organisationen namens „International Generation“ und „Palästinensische Allianz NRW“. Alle zwei Wochen ziehen sie durch Düsseldorf, es ist fast immer derselbe Weg: Von der Friedrich-Ebert-Straße über die Königsallee bis zum Graf-Adolf-Platz. Jaber hat sich bereits früher in einem palästinensischen Studentenverein engagiert und ist bis heute beim Deutsch-Palästinensischer Freundschaftskreis Düsseldorf aktiv, sagt er. Er meldet die Versammlungen als Privatperson an – und wolle die Demos keinesfalls abreißen lassen, sagt Jaber. Erst dann, wenn der Krieg in Gaza gestoppt sei. Der nächste Protest sei bereits geplant, für den 17. Februar.