Ab Herbst 2025 Privatuni WHU holt Master in Finanzwesen nach Düsseldorf

Die WHU hat seit 2012 einen Campus an der Erkrather Straße in Flingern-Süd. Deutschlandweit studieren knapp 2000 Menschen an der Wirtschaftshochschule, der Großteil davon im BWL-Bachelor am Hauptsitz in Vallendar. In Düsseldorf gibt es aktuell knapp 500 MBA-Studierende der WHU.