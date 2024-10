Karneval in Düsseldorf Prinzenpaar erhält eigene Plakette

Hinter dieser Tradition steht der Förderverein Düsseldorfer Karneval, der in engem Schulterschluss mit dem Carnevals Comitee bemüht ist, die Freude am Karneval auch durch solche Präsente an das Prinzenpaar zu unterstreichen. Vorsitzender ist niemand anderes als Bürgermeister Josef Hinkel, bekanntermaßen dem Brauchtum eng verbunden, der sich dann bei der Zeremonie, die alles, was Rang und Namen im Düsseldorfer Karneval hat, zur Ruhmesmeile lockte, nicht nehmen ließ, ein Hohelied auf die fünfte Jahreszeit zu formulieren: „Personen mögen wechseln, aber der Karneval ist eine Konstante in dieser Zeit, die nicht immer so einfach ist.“ Dazu trägt der karnevalistische Förderverein in Düsseldorf mit Sicherheit jede Menge bei, und so würdigte auch Prinz Uwe das Engagement: „Ihr seid 365 Tage für den Karneval da, das ist unbezahlbar.“