Umzug durch die Altstadt Prinzengarde Blau-Weiss eröffnet Treffpunkt für Karnevalisten

An der Zollstraße warteten bereits Abordnungen des Amazonenkorps, der Jecke vom Försteplatz, der Rather Aape, KG Regenbogen, des KA Unterbach und der Prinzengarde Duisburg. Kein Wunder also, dass Düsseldorfs Ex-Prinz Josef Hinkel, der in seiner Funktion als Bürgermeister der Landeshauptstadt der Feldlager-Eröffnung beiwohnte, über die Prinzengarde Blau-Weiss und deren Präsidenten Lothar Hörning ins Schwärmen geriet. „Lothar, du zeigst, wie es gemacht wird“, lobte Hinkel. „Du bringst die Vereine zusammen, du förderst die Jugendarbeit. Zum Feldlager kommen Menschen jeder Religion, jeden Alters.“