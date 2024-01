Die KG Gemeinsam jeck feiert Ein emotionales „Heimspiel“ für Venetia Melanie

„Ich bin in einem Saal, in dem ich fast jeden kenne. Nicht nur vom Karneval her, sondern auch aus einem anderen Kontext heraus“, sagte die Venetia bei ihrem „Heimspiel“. „Für mich ist es bei euch eine emotionale Bühne, da kommen die Worte nicht wie gewohnt flüssig am Stück. Ich kann gar nicht genug aufsaugen davon, wie bunt ihr gekleidet seid.“ Die Ehrenmitgliedschaft erhielt das Prinzenpaar, weil einer ihrer Spendenzwecke der aktuellen Session die WfaA ist. Ein weiterer Teil der gesammelten Gelder geht an die Nachwuchsförderung des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) und an die Stiftung „David und Goliath“. Letztere bietet Unterstützung für im Einsatz zu Schaden gekommene Polizeibeamte und Feuerwehrleute.