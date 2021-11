Karneval in Düsseldorf : Prinz und Venetia von ihren Leibgarden in Obhut genommen

Venetia Uåsa Katharina Maisch mit Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning auf der Bühne Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wenige Tage vor dem 11.11. nahmen Dirk und Uåsa am Wochenende ihre ersten Insignien entgegen. Die beiden mussten wegen der Corona-Pandemie lange auf diesen Moment warten.

Von Tino Hermanns

Wenn sich ein Jurist bei Schuldfragen festlegt, hat das durchaus Gewicht. Rechtsanwalt Dirk Mecklenbrauck wies der Prinzengarde der Stadt Düsseldorf klar die Verantwortung dafür zu, dass er als designierter Prinz Karneval auf der Bühne stand. „Ihr seid schuld. Als ich 2006 das erste Mal auf einer großen Karnevalssitzung war und ihr mit eurem großen Aufzug in den Saal kamt, fand ich das sensationell und hatte Feuer gefangen““, bekannte er am Freitagabend. „Da habe ich mir gesagt: Da will ich hin, ich werde Prinz.“

Kaum 15 Sessionen später ist sein Traum schließlich wahr geworden, er wurde im Henkelsaal von seiner künftigen Leibgarde in Obhut genommen und mit den ersten Insignien seiner „Herrschaft über das Narrenvolk“ ausgezeichnet – also der Schärpe, dem Latz zur Schonung des Ornats, dem Prinzensilber am rot-weißen Halsband und der Narrenkappe.

Das Prinzensilber sieht etwas anders aus als das der meisten Vorgänger, denn es ist auf beiden Seiten graviert. „Vorne ist die Jahreszahl 2022 eingraviert und hinten die 21, erklärt Prinzengarde-Präsident Dirk Kemmer. „Die letzte Session ist ja komplett abgesagt worden, so dass wir Prinz Dirk, der eigentlich Prinz Karneval 2021 sein sollte, nicht wie gewohnt im November 2021 in Obhut nehmen konnten.“

Damit hat Mecklenbrauck sozusagen närrische Geschichte geschrieben: „Ich bin der Prinz mit der längsten Wartezeit bis zur Kürung“, sagte er. „Ich warte jetzt seit 16 Monaten darauf, nicht mehr designierter Prinz zu sein.“ Die Kürung folgt am 19. November, wenn Corona den Jecken nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht.

Das wäre auch Mecklenbrauck sehr recht. „Ich hatte lange genug Zeit, Anspannung aufzubauen. Ich habe mich mit meinen Vorgängern als Prinz ausgetauscht. Ich habe unzählige Gespräche geführt, viele gute Tipps bekommen und alle haben mir gratuliert, dass ich Prinz geworden bin. Ich würde viele Erfahrungen machen, die man nur als Prinz machen kann. Ich freue mich riesig auf den Spaß“, so der designierte Prinz. „Es wird bestimmt ein super-Gefühl mit der Leibgarde im Nacken in die Säle einzuziehen.“

Das Ornat dazu hat er bereits seit dem vergangenen Jahr im Schrank hängen. „Es passt auch noch“, konstatiert Prinz Dirk II. „Die zusätzlichen Corona-Pfunde halten sich in Grenzen und mein Ornat ist auch weiter geschnitten als die Kleider von meiner Venetia Uåsa.“

Die Venetia, übrigens ebenfalls Juristin, seit vielen Jahren karnevalsbegeistert und 2016 schon Tonnenbauerin in Niederkassel, wurde einen Tag später von ihrer eigenen Leibgarde feierlich in Obhut genommen, der Prinzengarde Blau-Weiss. „Ich freue mich riesig, eure Venetia zu sein und gemeinsam mit euch endlich und hoffentlich unbeschwert Karneval feiern zu können“, sagte Uåsa Katharina Maisch am Samstagabend vor rund 300 Gästen in Maritim-Hotel; unter ihnen auch Oberbürgermeister Stephan Keller und der Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval, Michael Laumen.

An der Seite ihres künftigen Prinzen war sie zuvor von ihrer Leibgarde mit allem ausstaffiert worden, was zu einer Venetia gehört: Schärpe, Schiffchen, Orden, Schal und Umhang – sinnbildlich beschützt durch das traditionelle Degendach der Gardisten. Im Dialog mit ihrer Vorgängerin Jula Falkenburg, die zu diesem Anlass zum Ehrenmitglied der Prinzengarde Blau-Weiss ernannt wurde, verriet die künftige Venetia übrigens auch, wie man ihren ungewöhnlichen schwedischen Vornamen korrekt ausspricht: „Oßa“. In den kommenden Wochen stehen immerhin viele Anlässe an, bei denen sie auf den Bühnen der Vereine angekündigt werden wird.

Als Rahmen der lange erwarteten Inobhutnahme gab es ein Showprogramm, für das Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning ein „Feuerwerk an Neuheiten“ versprach. Die wichtigste aus Sicht der Prinzengarde hat mit der Clownsgruppe zu tun, die seit der Gründung zur Session 2003 einen gestreiften Jumpsuit getragen hatte.