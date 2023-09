Royaler Besuch bei den Invictus Games Prinz Harry ist in Düsseldorf gelandet

Einen Tag vor dem Beginn der Invictus Games ist der britische Prinz Harry in Düsseldorf gelandet. Er kam am Freitag auf dem Düsseldorfer Flughafen an. Der Sohn des britischen Königs Charles III. wird am Samstag die Eröffnungsfeier der von ihm begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten besuchen, zuvor wird er zu einem Empfang im Rathaus erwartet. Seine Frau Meghan soll dann im Laufe der Woche dazustoßen. Harry schläft nach unbestätigten Informationen in einem Hotel im Düsseldorfer Medienhafen.