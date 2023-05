Modekette in der Kritik „Primark will sein Personal billig loswerden“

Wer an einem Samstagnachmittag bei Primark auf der Schadowstraße einkaufen geht, wird erst von einem Sicherheitsmann begrüßt – und dann von einer Schlange. Vom Eingang bis zum hinteren Kassenbereich warten Dutzende Menschen darauf, ihre Ware bezahlen zu können. Die Filiale hat vier Etagen, in jeder gibt es Kassen. Aber außer im Erdgeschoss ist keine einzige geöffnet. Auch vor vielen Umkleidekabinen steht ein Absperrband, darauf ein Schild: „vorübergehend geschlossen“. Ein Gespräch mit Mitarbeitern und der Blick in die Bewertungen bei Google zeigt allerdings, dass dieser Zustand keineswegs kurzfristig ist. Sondern Alltag.