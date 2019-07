Unternehmen aus Düsseldorf : Boxine erhält Deutschen Gründerpreis

Düsseldorf Der Hersteller der „Tonies“ mit Sitz in Düsseldorf hat die prestigeträchtige Auszeichnung bekommen.

(oks) Die Firma Boxine aus Düsseldorf hat am Dienstagabend den prestigeträchtigen Deutschen Gründerpreis in Berlin erhalten. Die Jury zeichnete das Unternehmen in der Kategorie „Aufsteiger“ für seine „Tonies“ aus. Dabei handelt es sich um Abspielgeräte, die weich gepolstert sind. Die Jury habe sich auch deshalb für die Firma aus der Landeshauptstadt entschieden, weil „es den beiden Gründern gelungen ist, mit ihren Hörfiguren in kurzer Zeit eine eigene Produktkategorie erfolgreich am Markt zu etablieren.“ Das Produkt habe einen „wahren Hype“ in deutschen und europäischen Kinderzimmern ausgelöst, so die Jury weiter.