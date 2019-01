Zirkus in Düsseldorf-Gerresheim: Cirque du Soleil gibt drei Gastspiele

Zirkus in Düsseldorf-Gerresheim

Düsseldorf Der kanadische Sonnenzirkus Cirque du Soleil plant über 2019 hinaus, in Gerresheim sein Chapiteau-Zelt aufzuschlagen.

Der Vorverkauf für das voraussichtlich siebenwöchige Gastspiel des Cirque du Soleil in Gerresheim ab dem 19. Dezember ist zu Weihnachten gestartet, und er sei erwartet gut gelaufen, berichtet Ulrich Tappe. Der Immobilienmanager der Brack-Capital-Gruppe, die auf dem Gelände der provisorischen Spielstätte das Glasmacherviertel entwickeln will, hat die Verträge mit dem kanadischen Unternehmen längst in trockenen Tüchern, und die Auftritte des Sonnenzirkus im Dezember und Januar werden nicht die letzten sein.