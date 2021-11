Advent in Düsseldorf : Premiere für den hängenden Weihnachtsbaum

Düsseldorf In den Schadow Arkaden wird in diesem Jahr eine neue Attraktion zur Weihnachtszeit zu sehen sein. Der Aufbau hat begonnen, und dauert mehrere Nächte.

(ale) In der Innenstadt gibt es in der Adventszeit eine neue Attraktion: einen quasi schwebenden Weihnachtsbaum. So wird es zumindest Besuchern der Schadow Arkaden, die zur Rheinische Post Mediengruppe gehören, erscheinen, wenn sie das acht Meter hohe und 1,2 Tonnen schwere Schmuckstück im Atrium vom Erdgeschoss aus betrachten. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird der Baum keinen Fuß im Untergeschoss haben, sondern an der Decke hängen – mit Hilfe einer Seilwinde, einer Kette sowie Stahlseilen. An der untersten Stelle hat der Baum einen Durchmesser von fast vier Metern. Dennoch gibt es keine Einschränkungen für die Gastronomie.