Forum für Trauernde Treffen im ersten Death Café in Düsseldorf

Christine Kempkes und Simone Grünheid hatten sich frühzeitig in Position gebracht: Die beiden Trauerbegleiterinnen wollten beim ersten Death Café durch das Programm führen und warteten gespannt auf die Teilnehmer. Am Donnerstagnachmittag fand die erste Veranstaltung dieser Art im Foyer des Schauspielhauses statt. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Akademie Regenbogenland in Kooperation mit der Volkshochschule.