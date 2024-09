Theater in Düsseldorf Wenn die eigene Hochzeit zu einem Albtraum wird

Die Kirche ist gut gefüllt. Das Klamödchen ist an diesem sonnigen Tag zwar nicht ausverkauft, dennoch sind viele Zuschauer erschienen, die sich die Premiere nicht entgehen lassen wollen. Es ist die zweite Aufführung des Theaters in der Petruskirche in diesem Jahr. Das Klamödchen existiert bereits seit 1971. Auf Grund von Corona mussten mehrere Vorstellungen der Gruppe immer wieder verschoben werden. Seit 2022 spielt der gemeinnützige Verein aber wieder regelmäßig. Auch die Spielstätte wurde gewechselt: Nachdem der Aufführungsort im Gemeindezentrum von St. Bruno an der Kalkumer Straße nicht mehr zur Verfügung stand, wählte man die Petruskirche. Hier haben nun 265 statt vorher 188 Besucher Platz. Aufgeführt wird das Stück „Ein Traum von Hochzeit“. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Robin Hawdon, Regie führt erneut der renommierte Schauspieler Jens Hajek.