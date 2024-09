Düsseldorf-Urdenbach feiert Erntedank Premiere beim Erntedankumzug für die Stoppelhoppser

Und dann ist da noch Eberhard – ein prachtvoller Kaltblüter. „Den werde ich reiten“, sagt Katrin Reuter. Eberhard ist ein alter Hase in Sachen Erntedankfest. Der zwölfjährige Wallach hat schon mehrfach am Zug teilgenommen. Er ist im Brauchtum, auf Schützenfesten, bei Pferdeshows im Karneval unterwegs. „Das hat er gelernt“, sagt Reuter, Kaltblüter bringt so schnell nichts aus der Ruhe. So musste der 750 Kilo-Koloss lernen, auf Geräusche im Straßenverkehr nicht mit Flucht zu reagieren. „Geduld, Vertrauen und Lob sind Grundlagen bei der Ausbildung der Vierbeiner“, sagt Katrin Reuter. Seit mehr als 100 Jahren züchtet ihre Familie Kaltblüter. Früher wurden sie in der Landwirtschaft eingesetzt und sogar in den Gruben beim Bergbau. „Sie verdienen sich bei uns immer noch ihr Futter“, sagt Reuter.