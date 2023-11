Deutscher Nachhaltigkeitspreis verliehen Diese Promis präsentieren sich auf dem blauen Teppich in Düsseldorf

Der Ehrenpreis ging an den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel für sein Engagement rund um den Umweltschutz und seine Transformation vom Motorsportler zum Nachhaltigkeitsaktivisten. Der 36-jährige Vettel, der schon vor seinem Karriereende die Umweltsünden des Motorsports kritisiert hatte, engagiert sich heute unter anderem für umweltfreundliche Technologien im Rennsport, Elektroautos und innovative Treibstoffe. „Der Preis ist nicht für das, was schon war, sondern für das, was noch kommt“, betonte Veranstalter Stefan Schulze-Hausmann.