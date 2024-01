Düsseldorfer Umweltpreisträger 2023 „Radfahren muss zur Normalität werden“

Für das Studium kam sie dann nach Düsseldorf und verlor in den ersten Jahren das Radfahren aus den Augen. „Ich bin auch viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und irgendwann wurde das Fahrrad wieder präsenter.“ Auch in Düsseldorf begleitet es sie bis heute in ihrem Alltag, lange Jahre sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. „Daraus entstand irgendwann ein Interesse für Radpolitik, und ich habe begonnen, mich aktiv dafür einzusetzen.“