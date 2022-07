Anmeldung in Düsseldorf gestartet : Bürger können an Preisgerichtssitzung für das neue Technische Verwaltungsgebäude teilnehmen

Düsseldorf Bürger können sich ab sofort für die Preisgerichtssitzung des neuen Technischen Verwaltungsgebäudes anmelden. Die Anmeldungen für 100 Gästeplätze werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Am 20. und 21. September wird das Preisgericht des Planungswettbewerbs für das neue Technische Verwaltungsgebäude (TVG) an der Moskauer Straße die in der zweiten Phase überarbeiteten Entwürfe bewerten und vier ausgelobte Preise vergeben. Mit den Preisträgern wird im Anschluss ein Verhandlungsverfahren geführt. Bürger sind eingeladen, am ersten der beiden Veranstaltungstage in der Alten Federnfabrik (Halle 6) auf dem Böhler-Areal in Lörick teilzunehmen. Dort werden 100 Gästeplätze freigehalten, die notwendige Registrierung ist ab sofort unter www.duesseldorf.de/tvg möglich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.