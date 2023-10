Neue Mobilität in Düsseldorf „Verkehrs-Oscar“ für Mobilitätsstation am Friedensplatz

Beworben hatte sich die CMD mit der Mobilitätsstation am Friedensplätzchen in Bilk. Sie hätte auch mit der Station am Bachplätzchen antreten können, dann wäre mit der Umgestaltung eines wilden Parkplatzes auch ein besonderer städtebaulicher Gewinn mit ins Spiel gekommen. Mit dem Friedensplätzchen aber ging eine Mobilitätsstation ins Rennen, wie sie noch öfter in Düsseldorf zu sehen sein wird. Viele Angebote zum Verkehr werden in einem hochverdichteten urbanen Bereich an unterschiedlichen Ecken und Flächen eines Ortes den Bürgern angeboten. Derzeit wird der Bereich rund um den Carlsplatz auf ähnliche Weise umgebaut, der Hermannplatz in Flingern wird noch in diesem Jahr in Angriff genommen. Bis 2030 soll es 100 Mobilitätsstationen in Düsseldorf geben.