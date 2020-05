Wissenschaft in Düsseldorf : Alzheimer wegen schlechter Luft

Düsseldorf Wer an stark befahrenen Straßen wohnt, hat laut einer Studie offenbar ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Die Düsseldorfer Biologin Annette Limke gewann für ihre Arbeit einen mit 10.000 Euro dotierten Preis.

Schlechte Luft macht krank. Die Tatsache bekommt in Corona-Zeiten eine neue Aktualität, denn gefährlich ist das Virus vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen des Atemwegsystems – ausgelöst auch von Umweltbelastung. Aber hohe Feinstaub-Konzentration in der Luft hat noch weit größeren Einfluss auf die Gesundheit: „Menschen, die in der Nähe viel befahrener Straßen wohnen, haben offenbar ein höheres Risiko, frühzeitig an Alzheimer zu erkranken“, sagt die Düsseldorfer Biologin Annette Limke vom Leibniz Institut für umweltmedizinische Forschung. Ultrafeine Staubpartikel, wie sie für Auspuffgase typisch sind, ließen sich im menschlichen Gehirn nachweisen.