Spitzenrennen in Düsseldorf : Beim Preis der Diana läuft eine Stute aus der Region mit

Düsseldorf Am Sonntag sind beim attraktivsten Renntag des Jahres wegen der Pandemie lediglich 3000 Zuschauer zugelassen. Im Hauptrennen geht es um 690.000 Euro.

16 Stuten gehen ins Rennen um den Preis der Diana. Der Trainer mit den meisten Starterinnen ist Waldemar Hickst mit drei Stuten. Für ihn ist Amazing Grace, die jüngst in Hamburg über 2200 Meter Zweite wurde, die Favoritin. Besonders aufgeregt ist Birgitta Schmidt vom Gestüt Wiesengrund in Erkrath. Sie war aus gutem Grund bei der Ziehung der Startplätze am Donnerstag auf der Rennbahn dabei. Sie schickt Theodora ins Rennen, die eher per Zufall zur Familie kam. „Meine Mutter war mit meiner Tochter bei der Herbstauktion in Baden-Baden. Sie hat ein gutes Auge und das Fohlen meiner Tochter gekauft. Es hatte einen unglaublich guten Gang und hat sich toll entwickelt.“ Wie es Fortuna wollte, wurde dann auch noch Box 1 zugelost, das heißt das Pferd startet am Sonntag auf der Innenbahn, was ein nicht zu verachtender Vorteil sein kann.