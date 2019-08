Düsseldorfer unterwegs : Ein Praktikumsplatz zwischen wilden Tieren

Selfie von Lennart Hansen und Luna Bark: Die befreundeten Schüler aus Düsseldorf verbrachten den Großteil ihrer Sommerferien in Südafrika und machten ein Praktikum. Foto: Luna Bark/Lennart Hansen

Düsseldorf Luna Bark und Lennart Hansen arbeiteten in den Sommerferien im Kruger-Nationalpark in Südafrika. Es war ein einmaliges Erlebnis.

Vorsichtig schleicht der Löwe vorwärts und mustert wachsam mit großen Augen und aufgestellten Ohren die Häuser um ihn herum. Sein Rudel folgt ihm in unmittelbarer Entfernung geradewegs durch das Camp. Die bis zu 240 Kilogramm schweren Raubkatzen haben beschlossen, sich die Unterkünfte in der Nähe des Kruger-Nationalparks auf ihrer Wanderung einmal genauer anzuschauen.

Nur wenige Meter entfernt beobachten Luna Bark und Lennart Hansen das außergewöhnliche Geschehen. Eigentlich wollten sich die beiden Schüler aus Düsseldorf gerade entspannen und über den ereignisreichen Tag reden, doch diese eine Überraschung wartet noch auf sie. Von einem Moment auf den anderen trennt die Freunde bloß noch eine dünne Mauer vom wohl bekanntesten Jäger der Savanne. „Wenn große Raubtiere so nahekommen, geht einem ordentlich die Sause. Aber es ist auch eine Erfahrung, die man wahrscheinlich nie mehr in seinem Leben vergisst“, berichtet der 18-jährige Lennart Hansen.

Er und Luna Bark verbrachten einen Großteil ihrer Sommerferien im 9000 Kilometer entfernten Südafrika. Während andere Schüler im Urlaub am Strand lagen oder ein Feriencamp besuchten, absolvierten sie ein vierwöchiges Praktikum bei den Rangern des Nationalparks. Über die Instagram-Seite von „praktikawelten“ war Luna Bark auf die Möglichkeit zur freiwilligen Mitarbeit aufmerksam geworden. „Es sind unsere letzten Sommerferien und deswegen wollten wir noch einmal etwas Besonderes erleben“, erklärt sie. Keiner der beiden hatte vorher jemals den afrikanischen Kontinent betreten und so wurde es eine Reise voller neuer Eindrücke und ungewohnter Situationen.

Schwerer Unfall in Balve

Schwerer Unfall in Balve : Regionalzug stößt mit Auto zusammen - zwei Schwerverletzte

Düsseldorf beschließt Umweltspur von A46 in Innenstadt

Sondersitzung des Stadtrats : Düsseldorf beschließt Umweltspur von A46 in Innenstadt

Skater treffen sich zur Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf

Skaterweek : Skater treffen sich zur Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf

Trotz rückläufiger Kriminalität in Düsseldorf

Trotz rückläufiger Kriminalität in Düsseldorf : Die Polizei stellt sich auf harte Zeiten ein

Die große Umweltspur in Düsseldorf kommt doch

Mit Unterstützung der Linkspartei : Die große Umweltspur in Düsseldorf kommt doch

Morgens war es zum Beispiel ratsam, vor dem Duschen alles im Bad genau auf Skorpione zu untersuchen und sich nicht barfuß über das Gelände zu bewegen. Auch die größeren Savannenbewohner schreckten nicht vor der Kontaktaufnahme zurück: Hyänen und angriffslustige Honigdachse trieben sich gerne in der Nähe des Camps herum. In der Nacht klopften regelmäßig Affen an die Fenster der Unterkunft, die sich die Schüler mit sieben anderen Praktikanten aus aller Welt teilten. „Alle Türen und Fenster mussten immer geschlossen sein, damit die Affen nicht ins Haus gelangen und für Chaos sorgen“, berichtet Lennart Hansen mit einem Lachen. „Ansonsten ignorierten uns die meisten Tiere und verhielten sich ganz natürlich.“