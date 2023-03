Düsseldorf bei der Mipim in Cannes Das Carlsplatz-Parkhaus wird grün

Der Klimawandel schreitet voran und Düsseldorf wird zum Ende des Jahrhunderts ein Klima wie Toulouse haben. Was das für eine Veränderung bedeutet, konnten sich die Besucher des Festivalpalasts an der Croisette in Cannes gut vorstellen – sie mussten nur vor die Tür gehen und in den blauen Himmel schauen. Für die Stadtplaner und Entwickler bedeutet dies: Die Stadt muss nachhaltiger, grüner und zur Schwammstadt werden, die Wasser für die Verdunstungskühlung zurückhält.