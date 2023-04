Einkaufen in Düsseldorf Breuninger investierte Millionen in den Umbau

Dass die KaDeWe-Gruppe im neuen Carsch-Haus einen Standort in Düsseldorf eröffnet, sieht Rebbelmund nicht negativ. „Das bringt Zentralität nach Düsseldorf – es ist gut, wenn hier viel passiert. Am Ende des Tages bringt es Frequenz in die Stadt.“ Ein Ziel des Breuninger-Teams sei, im Laden nah an den Kunden dran zu sein, „sie sollen aber auch inkognito über die Fläche gehen können und sich in Ruhe umschauen“.