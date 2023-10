Prada stellt neues Parfüm vor Drohnenballett am Abendhimmel

Anlass des nach eigenen Angaben „in Europa einmaligen Beauty-Events“ war der Launch des neuen Duftes Paradoxe Intense und die Einführung der neuen Kosmetik- und Pflegelinie des vor 110 Jahren in Mailand gegründeten italienischen Fashion-Unternehmens. Der eigens aus der Pariser Zentrale von L’Oréal (seit 2019 Prada-Lizenznehmer) an den Rhein gereiste, international verantwortliche General Manager Yann Andrea betonte die Bedeutung des Düsseldorfer Standortes und vor allem die des deutschen Marktes: „Hier wachsen wir viermal schneller als in anderen Ländern. Unser Ziel ist es, bis 2025 weltweit unter den Top Ten zu landen.“ Derart viel Erfolg (Düfte bekannter Marke sind für die Vermarkter ein äußerst lukratives Geschäft) will gefeiert werden, und so stieg nach dem Dinner aus lauter japanisch-inspirierten Köstlichkeiten die Party – angeheizt vom DJ-Duo Alyssa und Gia aus Berlin.

Isabel Neudeck, Managing Director der Luxussparte, freute sich, dass L‘ Oréal mit Veranstaltungen in Düsseldorf deutlich Flagge zeigt und sich zum Standort auch durch öffentliche Events wie zuletzt an den Gehry-Bauten oder mit eigenen Pop-up-Stores am Kö Bogen fest verortet.