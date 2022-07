Bankchaos in Düsseldorf : Warum die Postbank einer 80-Jährigen monatelang das Konto sperrt

Ursula Handschuh ist gehbehindert und deshalb oft mit ihrem Elektromobil unterwegs. Damit fuhr sie zuletzt auch mehrfach zur Postbank-Filiale im Münster-Center. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ursula Handschuh ist seit mehr als 50 Jahren Kundin der Postbank. Dann sollte sie sich neu legitimieren, was sie auch tat. Warum sie trotzdem monatelang in Warteschleifen, per Post und am Schalter um ihr Konto kämpfen muss.