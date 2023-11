Postzustellung in Düsseldorf Briefe und Pakete werden künftig von einem Boten zugestellt

Im Juni soll das neue, 3000 Quadratmeter große Zentrum in Betrieb gehen. Dort entstehen 200 Arbeitsplätze. „Wir planen hier keine Rationalisierung, sondern eine Optimierung. Die Arbeitsplätze sind auf Jahre gesichert“, betont Ernzer. Danach werden die bisherigen Zustell-Stützpunkte an der Kalkumer Straße in Unterrath und an der St.-Görres-Straße in Kaiserswerth aufgelöst. „Die Zahl der Briefe nimmt immer weiter ab und die Zahl der Pakete immer weiter zu. Da benötigen wir mehr Platz“, sagt Ernzer. Zudem lagen die bisherigen Räume teilweise in oberen Stockwerken, was die Arbeitsabläufe erschwerte. Während der Schalterbetrieb an der Kalkumer Straße bereits eingestellt wurde, soll er in Kaiserswerth erhalten bleiben.