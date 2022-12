Schwangerschaftstest zeigte seltenen Krebs an „Der erste Gedanke war - was wird aus meinen Kindern?“

Von dieser Vernetzung profitierte die Patientin: Bei Ries setzte man zunächst auf eine stationäre Chemotherapie, als die Lebermetastasen immer wieder zurückkamen, entschloss man sich in Beratung mit den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien zu einer neuen Therapie. „Die Kollegen in London hatten bei mehreren Frauen sehr gute Erfolge mit einer Immuntherapie. Dieser Therapieansatz ist auch bei uns im Tumorzentrum bei verschiedenen Krebserkrankungen schon lange erfolgreich im Einsatz“, sagt Meier. Bei einer Immuntherapie wird das körpereigene Immunsystem so mobilisiert, dass es den Tumor bekämpfen kann. „Die verabreichten Medikamente sollen also nicht den Krebs direkt zerstören, sondern die Mittel trainieren, quasi die eigenen Immunzellen, so dass diese die Krebszellen angreifen und zerstören. Es ist eine Ergänzung zur klassischen Chemotherapie“, sagt Werner.