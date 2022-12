Schwangerschaftstest zeigte seltenen Krebs an „Der erste Gedanke war - was wird aus meinen Kindern?“

Den ganzen Sommer über hatte sich Judith Ries schon so unwohl und schlapp gefühlt. Sogar Freunde sprachen sie an, weil sie nicht gut aussah und sie sich um sie sorgten. Kurze Zeit später fuhr Ries dann tatsächlich in eine Notaufnahme, weil ein Infekt sie so schlimm erwischt hatte, dass sie ärztliche Hilfe brauchte. Dort wurde bei der 46-Jährigen routinemäßig auch ein Schwangerschaftstest gemacht – der überraschend positiv ausfiel. Doch Ries erwartete gar nicht ihr drittes Kind. Es war ein sehr seltener, bösartiger und hoch-aggressiver Tumor, der sich auf diese Art „bemerkbar“ machte.