Veranstalter zufrieden Positive Bilanz zum Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

Zweimal mussten die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte teilweise geräumt werden, konnten jedoch schon am nächsten Tag wieder öffnen: Am Dienstag, 22. November 2022, kam es an der Königsallee in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten. Wegen Rettungsarbeiten musste der Markt entsprechend geräumt werden. Außerdem wurden alle Märkte am Montag, 5. Dezember 2022 geräumt, da es eine Anschlagsdrohung gegeben hatte.