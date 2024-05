Portugiesische Generalkonsulin verlässt bald Düsseldorf Warum Diplomaten als Mieter nicht überall gern gesehen sind

Für Diplomaten gehört ein Umzug alle paar Jahre zum Leben dazu, in der Weltmetropole allerdings ist die Wohnungssuche auch für sie eine Herausforderung. Die Mieten sind auch für jemanden, der aus Düsseldorf umzieht, noch einmal eine ganz andere Dimension – und Diplomaten als Mieter überraschenderweise gar nicht überall gern gesehen. „Da gibt es sogar Anzeigen, in denen steht: No Pets, no Diplomats“ (Keine Haustiere, keine Diplomaten), erzählt die Generalkonsulin. Das liege zwar eher an reinen Passdiplomaten, die in Städten wie New York oder Paris in großer Zahl leben und mit denen mancher Vermieter schon Ärger hatte. Aber in der Folge wird es auch für sie und ihre Kollegen schwerer. Finden werde sie aber ganz sicher etwas, und die Vorfreude sei schon groß. Düsseldorf aber, verspricht sie, wird sie sicher im Herzen behalten.