Einzelhandel in Düsseldorf Der Supermarkt der 1000 Ideen

Es fing 2017 eigentlich alles ganz harmlos an, als David Hegemann den Rewe-Supermarkt an der Gumbertstraße in Eller übernahm. Übernehmen heißt in diesem Fall tatsächlich Kaufen, denn die Filiale ist in das Eigentum des früheren Rewe-Marktmanagers übergegangen, der einst als kleiner Verkäufer angefangen hat und sich im klassischen Sinne (inklusive Studium) hochgearbeitet hat, wie er selbst sagt. „Ich konnte den Markt jedenfalls komplett in Eigenregie führen, natürlich in Kooperation mit der Rewe, ich beziehe von dort einen Großteil der Ware. Es ist aber auch kein Problem, das Sortiment zu erweitern, was ich dann auch getan habe – um vegane Produkte zum Beispiel, Sportlernahrung oder den Döner für zu Hause. Den hat sonst keiner“, sagt Hegemann.