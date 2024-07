Straßennamen in Düsseldorf Wer war eigentlich Ilna Wunderwald?

Das Projekt Frauen-Ort NRW will Frauengeschichte und die Orte, an denen sie gewirkt haben, in ganz Nordrhein-Westfalen sichtbar(er) machen. Bis Ende 2025 sollen in ganz NRW 50 solche Erinnerungsorte eingerichtet werden. Träger des Projektes ist der Frauen-Rat NRW.